Численность украинских подразделений на передовой в ДНР резко сократилась

Падение количества военнослужащих ВСУ в Донецкой народной республике связано не только с высокими потерями, но и с дезертирством.

Такую точку зрения озвучил Ян Гагин, советник Дениса Пушилина. Он отметил, что укрепленные пункты со стороны Украины теперь занимает очень ограниченное количество солдат.

«Втрое, а местами и вчетверо меньше положенного. Три-четыре человека просто не способны в текущих условиях удержать оборону», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По имеющимся у Гагина данным, это в первую очередь связанно с бегством бойцов ВСУ с линии фронта. Дезертирство украинцев принимает все более массовый характер.