TANK 300 вернул корону: внедорожник обошел Voyah Free в августе

В августе 2026 года внедорожник TANK 300 стал самым продаваемым премиальным автомобилем на российском рынке. За месяц было реализовано 744 новых автомобиля этой модели, сообщили эксперты «АВТОСТАТа» со ссылкой на данные АО «ППК».

TANK 300 в последний раз занимал первое место в премиальном сегменте в августе 2025 года. С сентября прошлого года по июль 2026-го лидером рейтинга оставался кроссовер Voyah Free.

В августе Voyah Free реализовали в количестве 738 автомобилей, что на шесть машин меньше результата TANK 300.

Третье место в рейтинге занял Audi Q5 с результатом 432 автомобиля. Следом расположился Audi Q3, продажи которого составили 409 машин.

Пятерку наиболее продаваемых премиальных моделей августа замкнул внедорожник Zeekr 8X — 366 автомобилей.

Всего в августе 2026 года в России было реализовано 9230 новых автомобилей премиального класса. По сравнению с августом 2025 года объем продаж сократился на 11%.