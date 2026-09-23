Bestune резко уронил цены на автомобили: скидка достигла ₽900 тыс.

Автостат: Sollers повысил цены на три пикапа до 102 тыс. рублей

Общество

Китайский Bestune и российский Sollers изменили цены на некоторые модели автомобилей на российском рынке. Об этом сообщили эксперты «АВТОСТАТа» по итогам мониторинга сайтов официальных дистрибьюторов.

У Bestune снизилась стоимость двух моделей. Лифтбек B70 подешевел на ₽550–800 тыс., или на 18,1–23,2% в зависимости от комплектации.

Кроссовер Bestune T90 2024–2025 годов выпуска также стал доступнее. Снижение цены составило ₽500–900 тыс., что соответствует 16–23,8%.

Sollers, напротив, повысил стоимость своих пикапов. Модель ST6 подорожала на ₽92–96 тыс., или на 3,2–3,6%.

Цена Sollers ST8 выросла на ₽98–102 тыс. — на 3,1–3,5%. Пикап ST9 прибавил ₽95–102 тыс., что соответствует росту на 2,6–2,9%.

По данным «АВТОСТАТа», в первой половине сентября цены на новые автомобили в России изменили уже 14 брендов.

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