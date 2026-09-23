KGM взлетел на 168%: что происходит с продажами корейских машин в России

Autonews: продажи KGM в России выросли на 168,3% за восемь месяцев

Общество

Продажи автомобилей корейской марки KGM в России по итогам первых восьми месяцев 2026 года составили 2275 машин. Это на 168,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 848 автомобилей.

Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин сообщил эти данные Autonews.ru. Глава агентства Сергей Целиков связал значительный рост продаж с эффектом низкой базы.

По его словам, автомобили KGM начали продавать в России весной 2025 года, однако заметно активнее бренд стал развиваться на рынке только во второй половине того же года.

Дополнительным фактором стали изменения ценовой политики. В течение 2026 года KGM неоднократно снижала стоимость автомобилей и предоставляла прямые скидки. На отдельных моделях размер скидки достигал ₽1 млн.

Сейчас модельный ряд марки в России включает три кроссовера — Tivoli, Korando и Torres, а также рамный полноприводный внедорожник Rexton. Автомобили поставляются в страну из Южной Кореи.

KGM также ведет переговоры о возможной локализации производства автомобилей в России. При этом аналитики ранее отмечали, что в ближайшей перспективе марке будет сложно войти в число наиболее популярных автомобильных брендов страны.

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