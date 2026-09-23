Атака БПЛА ВСУ на регионы России 23 сентября: последние новости, сколько дронов сбито, сколько пострадали
Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 514 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
По данным ведомства, беспилотники были обнаружены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.
Также работа ПВО фиксировалась над Ростовской областью и Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан и Татарстан.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.
В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Другие подробности ночной атаки в сообщении ведомства не приводятся.