Атака БПЛА ВСУ на регионы России 23 сентября: последние новости, сколько дронов сбито, сколько пострадали

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 514 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным ведомства, беспилотники были обнаружены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

Также работа ПВО фиксировалась над Ростовской областью и Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан и Татарстан.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Другие подробности ночной атаки в сообщении ведомства не приводятся.