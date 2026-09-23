Телевизор разобрали ради спасения от возможной слежки: что извлек энтузиаст

Блогер tfm55x решил разобрать свой новый телевизор LG G6 OLED после публикации расследования о возможном сборе данных некоторыми моделями компании. Авторы видео утверждали, что устройства могут записывать происходящее в помещении и анализировать домашнюю сеть даже при отсутствии подключения к интернету, рассказывает портал kotaku.com.

После просмотра расследования энтузиаст вскрыл телевизор и удалил из него Wi-Fi-модуль, микрофон и Bluetooth-антенну. Ранее он не публиковал видео на своем канале около четырех лет.

Позже блогер показал результат эксперимента в отдельном ролике. По его словам, после извлечения компонентов телевизор продолжил работать без заметных сбоев.

Расследование, ставшее поводом для эксперимента, было опубликовано в начале сентября на YouTube. В нем также приводились высказывания представителей LG о правах компании на отдельные компоненты устройства.