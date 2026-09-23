В КЖД раскрыли подробности гибели помощника машиниста при атаке дрона

Помощник машиниста Джанкойского локомотивного депо Иван Шведов погиб 6 марта после повторной атаки беспилотника на грузовой поезд в Крыму. Президент России Владимир Путин посмертно наградил железнодорожника орденом Мужества, пишет РИА Новости.

В Крымской железной дороге рассказали, что первый беспилотник ударил в лобовую часть кабины локомотива. После повреждения машинист и его помощник покинули кабину и осмотрели поезд.

Работники приняли решение сообщить диспетчеру о случившемся и вызвать экстренные службы. Это было необходимо, чтобы предотвратить возможное столкновение с другими поездами.

После этого Шведов вернулся в кабину локомотива за средствами связи. В этот момент по составу был нанесен повторный удар беспилотника. Помощник машиниста получил смертельные ранения.

Согласно указу президента, Иван Шведов награжден орденом Мужества посмертно. Награда присуждена за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.