В КЖД раскрыли подробности гибели помощника машиниста при атаке дрона

В КЖД раскрыли подробности гибели помощника машиниста при атаке дрона

Общество

Помощник машиниста Джанкойского локомотивного депо Иван Шведов погиб 6 марта после повторной атаки беспилотника на грузовой поезд в Крыму. Президент России Владимир Путин посмертно наградил железнодорожника орденом Мужества, пишет РИА Новости.

В Крымской железной дороге рассказали, что первый беспилотник ударил в лобовую часть кабины локомотива. После повреждения машинист и его помощник покинули кабину и осмотрели поезд.

Работники приняли решение сообщить диспетчеру о случившемся и вызвать экстренные службы. Это было необходимо, чтобы предотвратить возможное столкновение с другими поездами.

После этого Шведов вернулся в кабину локомотива за средствами связи. В этот момент по составу был нанесен повторный удар беспилотника. Помощник машиниста получил смертельные ранения.

Согласно указу президента, Иван Шведов награжден орденом Мужества посмертно. Награда присуждена за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

Читайте также

Стоматолог предупредила об опасности проглатывания большого количества пасты

Стоматолог предупредила об опасности проглатывания большого количества пасты

Скидка, которой нет: почему заветные «–50%» могут заставить покупателя переплатить

10 тысяч юристов и тысячи наблюдателей: чем запомнились выборы в Подмосковье

Новый Triton станет другим: Mitsubishi готовит громкое обновление своего пикапа

Диспансеризация меняется: россиян ждут новые проверки и оценка рисков

Красногорцы и местная колдунья отучили любителей халявы обдирать клумбы

Красногорцы и местная колдунья отучили любителей халявы обдирать клумбы

Хищник во дворе дома: полицейским пришлось открыть огонь в Красноярске

«Покойника» задержали за дебош на севере Москвы

«Покойника» задержали за дебош на севере Москвы

Привычка детства, которая калечит: врач развеял мифы о применении зеленки и йода

Привычка детства, которая калечит: врач развеял мифы о применении зеленки и йода

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

«Рассвет» обеспечил интернет для дистанционного голосования в Заполярье

Почетный гражданин Коломны Вячеслав Юрченко проголосовал на выборах

Почетный гражданин Коломны Вячеслав Юрченко проголосовал на выборах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное