В жилом квартале «Публицист» в Пушкино построят поликлинику

В составе жилого квартала «Публицист» в городском округе Пушкино построят поликлинику, рассчитанную на 432 посещения в смену, девелоперу DOGMA выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Наличие собственной современной поликлиники непосредственно у дома избавит жителей от необходимости регулярных поездок в другие районы за медицинской помощью», — прокомментировал директор по продажам ЦФО DOGMA Ильдар Газиев.

Площадь нового учреждения составит 5,6 тыс. кв. м, оно будет включать детское и взрослое отделения. Для пациентов обустроят кабинеты врачей общей практики и профильных узких специалистов, диагностические отделения, стоматологическое подразделение.

Проект ЖК включает в себя четыре этапа строительства, он будет состоять из 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух общеобразовательных школ, пяти детских садов, поликлиники, а также всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры.

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