Ремонт за ремонтом: таксисты рассказали о проблемных китайских авто

Autonews: JAC J7 и FAW Bestune T77 оказались среди проблемных машин в такси

Общество

Крупные таксомоторные компании назвали модели автомобилей, которые чаще других требуют ремонта. В Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) сообщили, что среди наиболее проблемных машин оказались некоторые модели китайских марок JAC и FAW, пишет Autonews.Autonews

Эксперт Руслан Садретдинов рассказал, что JAC J7 и FAW Bestune T77 регулярно нуждаются в ремонте. По его словам, ресурс автоматических коробок передач этих автомобилей составляет около 100 тыс. км. Кроме того, у машин возникают проблемы с системой охлаждения и электрикой. В итоге его таксопарк полностью отказался от JAC J7.

Среди автомобилей прошлых лет выпуска проблемы возникали и у ряда некитайских моделей. Ford Focus 2015–2016 годов с роботизированной коробкой передач отличался небольшим ресурсом трансмиссии и особенностями работы. У Volkswagen Polo 2017 года выпуска, по словам эксперта, отмечался повышенный расход масла.

При этом среди некоторых иностранных автомобилей, которые продолжают использоваться в такси, критичных проблем специалисты не выделяют. Их преимуществами называют относительную простоту обслуживания и доступность запасных частей. Вместе с тем в таксопарках фиксировались неисправности двигателей Hyundai Sonata.

Глава компании «Таксимания» Георгий Балашов также назвал FAW Bestune и JAC среди брендов, автомобили которых чаще сталкиваются с поломками. По его словам, некитайские машины в такси ломаются значительно реже. При этом Peugeot и Citroen, по его оценке, требуют ремонта чаще некоторых корейских, немецких и других европейских автомобилей.

Отказ от проблемных моделей создает для таксопарков дополнительные финансовые сложности. Чтобы вывести автомобиль из эксплуатации до окончания лизинга, компании приходится досрочно выкупать его, что не всегда оправданно с экономической точки зрения.

Руководители других таксопарков также сообщили о проблемах с JAC J7 и рядом китайских автомобилей. В некоторых случаях компании передавали такие машины в каршеринг, чтобы снизить ежедневный пробег и расходы на ремонт.

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