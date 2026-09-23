Тройную фамилию после свадьбы не дадут: россиянам напомнили о запрете

Российское законодательство предоставляет супругам равные возможности при выборе фамилии после регистрации брака. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, супруги могут выбрать фамилию одного из них в качестве общей, сохранить свои добрачные фамилии либо присоединить фамилию мужа или жены к своей.

При этом объединить фамилии нельзя, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов уже является двойной. Общая фамилия может включать не более двух фамилий, соединенных дефисом.

Таким образом, тройные фамилии при регистрации брака российским законодательством не предусмотрены. При этом изменение фамилии одним супругом не означает, что второй обязан менять свою.

Машаров также отметил, что при регистрации брака нельзя выбрать совершенно новую фамилию, которой ранее не было у супругов. Однако уже после заключения брака супруги могут обратиться в ЗАГС с заявлением о перемене имени.