Возвращение Варламова: голкипер сыграл впервые за два года и не пропустил

Голкипер «Айлендерс» Варламов сыграл впервые за два года и не пропустил

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Йорк Айлендерс»]

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов сыграл впервые с ноября 2024 года. 38-летний россиянин перенес две операции по частичной замене коленного сустава. Его игровая пауза продлилась 662 дня.

В предсезонном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) Варламов вышел на площадку, когда его команда горела 0:3. Он заменил своего соотечественника Илью Сорокина, пропустившего три шайбы после девяти бросков.

Варламов помог «Островитянам» переломить ход матча, отразив все 10 бросков по своим воротам.

Контракт российского голкипера с «Айлендерс» с кэпхитом $2,75 млн рассчитан до конца сезона 2026/27. За свою карьеру в НХЛ Варламов провел 621 матч за «Вашингтон», «Колорадо» и «Айлендерс».

Ранее нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Дорофеев забросил свою первую шайбу за новую команду.

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