Сотрудники ГУФСИН Подмосковья приняли участие в мероприятии ко Дню памяти погибших сотрудников УИС

Руководство и сотрудники ГУФСИН Подмосковья приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС РФ, оно прошло накануне в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на материалы пресс-бюро УД ФСИН России.

Центральным событием мероприятия стала лития в Храме преподобного Пимена Угрешского — небесного покровителя работников ведомства, всего траурный список насчитывает 250 человек. Церковную службу возглавил епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Накануне директор ФСИН России Аркадий Гостев встретился с родственниками сотрудников УИС, погибших в ходе специальной военной операции. Молитвы также вознесли заместитель министра юстиции РФ Вадим Баланин, статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел страны Игорь Зубов, генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, заместитель директора ФСИН России Андрей Кочуков и не только.

В рамках мероприятия также прошел памятный митинг. Директор ФСИН России подчеркнул, что ежедневно десятки тысяч коллег, товарищей заступают на службу по охране правопорядка и безопасности в сложных и опасных условиях. По его словам, память о коллегах и их подвигах будет жить в сердцах.

Вадим Баланин от имени Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко и от себя лично выразил соболезнования родным погибших сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.