Leapmotor A10 вышел на рынок с русифицированным интерфейсом и запасом хода 505 км

Белорусский дистрибьютор китайской марки Leapmotor начал принимать предзаказы на электрический компактный кроссовер A10. Автомобиль предлагается с полностью русифицированным интерфейсом, а его стоимость составляет 59 900 BYN, что соответствует примерно ₽1,7 млн., пишет «Мотор».

Leapmotor A10 доступен в одной комплектации. В ее оснащение входят электрорегулировка водительского кресла, подогрев передних сидений, бесключевой запуск, встроенный видеорегистратор, USB-порты и 12-вольтовая розетка. Для пассажиров второго ряда предусмотрены складной столик и подстаканник.

Кроссовер получил цифровую приборную панель, парктроники, адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора. Мультимедийный комплекс оснащен сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155P.

Автомобиль оснащен одним электромотором на передней оси. Его мощность составляет 122 л. с., крутящий момент — 150 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 10,6 секунды, а максимальная скорость достигает 160 км/ч.

Батарея емкостью 53 кВт·ч обеспечивает запас хода до 505 км по циклу CLTC. Габариты Leapmotor A10 составляют 4270 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Колесная база также равна 1635 мм.

Объем багажника составляет 602 литра, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1549 литров. Для автомобиля предусмотрены шесть цветов кузова и два варианта оформления салона.

Leapmotor A10 стал первым представителем новой серии A бренда. До начала официальных поставок в Китае компания также принимала предварительные заявки на модель.