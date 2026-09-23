Leapmotor A10 вышел на рынок с русифицированным интерфейсом и запасом хода 505 км

«Мотор»: новый электрический кроссовер Leapmotor A10 оценили в ₽1,7 млн

Общество

Белорусский дистрибьютор китайской марки Leapmotor начал принимать предзаказы на электрический компактный кроссовер A10. Автомобиль предлагается с полностью русифицированным интерфейсом, а его стоимость составляет 59 900 BYN, что соответствует примерно ₽1,7 млн., пишет«Мотор».

Leapmotor A10 доступен в одной комплектации. В ее оснащение входят электрорегулировка водительского кресла, подогрев передних сидений, бесключевой запуск, встроенный видеорегистратор, USB-порты и 12-вольтовая розетка. Для пассажиров второго ряда предусмотрены складной столик и подстаканник.

Кроссовер получил цифровую приборную панель, парктроники, адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора. Мультимедийный комплекс оснащен сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155P.

Автомобиль оснащен одним электромотором на передней оси. Его мощность составляет 122 л. с., крутящий момент — 150 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 10,6 секунды, а максимальная скорость достигает 160 км/ч.

Батарея емкостью 53 кВт·ч обеспечивает запас хода до 505 км по циклу CLTC. Габариты Leapmotor A10 составляют 4270 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Колесная база также равна 1635 мм.

Объем багажника составляет 602 литра, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1549 литров. Для автомобиля предусмотрены шесть цветов кузова и два варианта оформления салона.

Leapmotor A10 стал первым представителем новой серии A бренда. До начала официальных поставок в Китае компания также принимала предварительные заявки на модель.

Читайте также

Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

Обрезка гортензий осенью: какие виды можно стричь, а какие лучше не трогать

Обрезка гортензий осенью: какие виды можно стричь, а какие лучше не трогать

Россиянин пошел на преступление ради подарка для жены

Россиянин пошел на преступление ради подарка для жены

Кинолог предупредил об опасности смартфона на прогулке с собакой

Кинолог предупредил об опасности смартфона на прогулке с собакой

Как мыть ламинат без разводов: правила уборки, средства и уход

Как мыть ламинат без разводов: правила уборки, средства и уход

Россиянам напомнили, что ухудшает кредитную историю

Россиянам напомнили, что ухудшает кредитную историю

В Дагестане обнаружили тело новорожденного, выброшенного в канал

В Дагестане обнаружили тело новорожденного, выброшенного в канал

«У родителей свои дела». Кравцов: проверка ДЗ — обязанность педагогов

«У родителей свои дела». Кравцов: проверка ДЗ — обязанность педагогов

«Там кто-то лежит»: на снимке с поисков Усольцевых разглядели странный силуэт

Один адрес, два счета: коммунальный конфликт довел двух россиян до суда

Один адрес, два счета: коммунальный конфликт довел двух россиян до суда

Одной категории пенсионеров предложили выплатить почти полмиллиона рублей

Одной категории пенсионеров предложили выплатить почти полмиллиона рублей

Невролог назвал причины постоянной сонливости осенью

Невролог назвал причины постоянной сонливости осенью

Добавьте mosregtoday.ru в избранное