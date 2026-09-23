Авиабилеты могут подорожать на ₽2 тыс.: пассажиров хотят нагрузить новым сбором

«Ъ»: пассажиров могут обязать платить сбор на поддержку российских самолетов

Общество

Минтранс, Минпромторг и «Ростех» обсуждают введение специального сбора с авиапассажиров. Средства планируют направить на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Об этом сообщили источники «Ъ», знакомые с инициативой.

Окончательный размер платежа пока не определен. По одной из обсуждаемых оценок, для внутренних рейсов он может составить до ₽500 с билета, для международных — до ₽1 тыс. Другой источник допускает более высокие ставки — до ₽700 и ₽2 тыс. соответственно.

При пассажиропотоке российских авиакомпаний за 2025 год возможные ежегодные поступления оцениваются в ₽68,12–84,41 млрд. За период с 2027 по 2030 год при сохранении текущего объема перевозок сбор потенциально может принести ₽200–250 млрд.

Предполагается, что необходимость в таком платеже со временем может снизиться по мере удешевления производства и эксплуатации российских самолетов.

При этом аналитики указывают на риск сокращения пассажиропотока из-за роста стоимости авиабилетов. В качестве альтернативы они предлагают использовать бюджетное финансирование для компенсации расходов на начальном этапе эксплуатации новых отечественных лайнеров.

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