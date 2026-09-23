ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 октября

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.09.2026

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 22,5 кв.м., к/н: 50:50:0040211:10412, адрес: МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Безымянная, д. 14, кв. 229. П.1331-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Беляева Н.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 2 806 120,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 37,8 кв.м., к/н: 50:15:0011005:3494, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д. 1, кв. 392. П.1349-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Еремян А.С. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 5 432 800,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 53,1 кв.м., к/н: 50:50:0020208:169, адрес: МО, г. Железнодорожный, мкр. Южное Кучино, д. 1, кв. 94. П.1352-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Кондрахина Т.С., Мосорук Л.М. Взыск: ООО ПКО НФИ. Цена: 6 946 400,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 150,9 кв.м., к/н: 50:06:0070501:1854; Зем.уч., общ.пл. 1240 +/- 25 кв.м., к/н: 50:06:0070501:620. Адрес: МО, Шаховской р-н, сп. Степаньковское, у д. Кобылино. П.1344-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Эюбова Л.А. Кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 917 600,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 24,5 кв.м., к/н: 50:28:0060113:15263, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Южнодомодедовская, д. 11, кв. 212. П.1389-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Курбанова О.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 900 000,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 214,2 кв.м., к/н: 50:28:0060115:3095; Зем.уч., общ.пл. 1080 +/-12 кв.м., к/н: 50:28:0000000:42569. Адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер. СИЕСТА Восточная, д. 70. П.1395-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Новикова А.С. Взыск: КБ ЛОКО-Банк (АО). Цена: 15 798 000,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:30:0010103:1894, адрес: МО, г. Егорьевск, мкр. 1-й, д. 28, кв. 33. П.1339-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Данченко О.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 1 829 200,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:52:0000000:4506, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 15, кв. 92. П.1404-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Червинский О.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 280 858,40 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 63 кв.м., к/н: 50:52:0010321:1289, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8 к. 1, кв. 92. П.1396-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Лизакова В.В., Лизакова Т.Б. Взыск: АО ТБанк. Цена: 7 259 212,80 р.

10. Зем.уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:127, адрес: МО, Зарайский р-н, у д. В. Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1338-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Пашаев К.Н. Оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 200 000,00 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 865 +/-21 кв.м., к/н: 50:38:0060122:616, адрес: МО, р-н Зарайский, д. Ратькино. П.1340-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Холикдодов Р.Х. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 209 600,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:03:0070380:2097, адрес: МО, Клинский р-н. П.1388-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Марьенко А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 271 200,00 р.

13. Нежил. здание (проходная), общ.пл. 21 кв.м., к/н: 50:57:0000000:25644; Нежил. здание (деревообрабатывающий уч.), общ.пл. 201 кв.м., к/н: 50:57:0000000:25989; Нежил. здание (котельная), общ.пл. 188,8 кв.м., к/н: 50:57:0030711:252; Нежил. здание (механизированный склад), общ. пл. 1518,3 кв.м., к/н: 50:57:0030711:253; Нежил. здание (лесопильный цех), общ. пл. 198,4 кв.м., к/н: 50:57:0030807:72; Нежил. здание (тарный цех), общ. пл. 273,6 кв.м., к/н: 50:57:0030807:92; Нежил. здание (гараж), общ. пл. 432,4 кв.м., к/н: 50:57:0030807:93; Нежил. здание (столовая заготов. уч.), общ. пл. 368,2 кв.м., к/н: 50:57:0030807:94; Нежил. здание (трансформаторная подстанция), общ. пл. 34,1 кв.м., к/н: 50:57:0030807:95; Нежил. здание (штамп. уч. и кузнечный цех), общ. пл. 1150,3 кв.м., к/н: 50:57:0030807:96; Зем.уч. №18, общ.пл. 31800 кв.м., к/н: 50:57:0030807:417; Зем.уч. №18а, общ.пл. 2600 кв.м., к/н: 50:57:0030807:418. Адрес: МО, г. Коломна, ул. Макеева, д. 18. П.1356-ТАИ от 04.09.26. Собств.: ООО «Металл-Профит». Взыск: ФРП МО. Цена: 91 609 308,75 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 33,1 кв.м., к/н: 50:11:0010203:3240, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 24, кв. 39. П.1363-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Десинова П.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 632 305,60 р.

15. Кв-ра, общ.пл. 82,5 кв.м., к/н: 50:11:0020410:10710, адрес: МО, г.о. Красногорск, пгт. Путилково, ул Новотушинская, д. 1, кв. 506. П.1364-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Гасанова Я.Я. кызы Взыск: АО ТБанк. Цена: 11 825 563,52 р.

16. Кв-ра, общ.пл. 23,7 кв.м., к/н: 50:21:0090106:17676, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 4, корп. 2, кв. 46. П.1347-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Белова О.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 374 887,20 р.

17. Кв-ра, общ.пл. 34,4 кв.м., к/н: 50:21:0010205:621, адрес: МО, г. Видное, ул. Лемешко, д. 12, кв. 30. П.1376-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Грачев А.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 420 675,20 р.

18. Кв-ра, общ.пл. 35,9 кв.м., к/н: 50:22:0040602:9936, адрес: МО, г.о. Люберцы, пос. Мирный, ул. Академика Северина, д. 13, кв. 234. П.1398-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Адмакина А.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 924 390,40 р.

19. Кв-ра, общ.пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:22:0010105:30731, адрес: МО, г. Люберцы, мкр. Зенино, ЖК Самолет, ул. Камова, д. 6 к. 2, кв. 158. П.1400-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Таран Е.А. Взыск: ООО ПКО НФИ. Цена: 5 446 400,00 р.

20. Кв-ра, общ.пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:22:0000000:34351, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, ул. Чернышевского, д. 9/13, корп. 2, кв. 70. П.1401-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Котляр Т.П. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 248 000,00 р.

21. Жил. дом, общ.пл. 77,5 кв.м., к/н: 50:18:0070444:1293; Зем.уч., общ.пл. 660 +/-5 кв.м., к/н: 50:18:0070444:578. Адрес: МО, р-н Можайский, с/п Клементьевское. П.1358-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Зиннурова А.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 515 000,00 р.

22. Машино-место, общ.пл. 15,1 кв.м., к/н: 50:12:0080504:3058, адрес: МО, г.о. Мытищи, дер. Бородино, ул. Малая Бородинская, строение 1/1, машино-место 63. П.1391-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Платова П.Э. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 808 000,00 р.

23. Жил. дом, общ.пл. 271,2 кв.м., к/н: 50:20:0090308:598; Зем.уч. №67-А, общ.пл. 1188 кв.м., к/н: 50:20:0090207:234; Баня, общ.пл. 97 кв.м., к/н: 50:20:0090207:409. Адрес: МО, Одинцовский р-н, Никольское с.п., дер. Волково, д. 23Г. П.1328-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Шеповалова Н.А. Взыск: ГК АСВ – КУ АО «Межтопэнергобанк». Цена: 23 862 400,00 р.

24. Кв-ра, общ.пл. 83,8 кв.м., к/н: 50:20:0010336:22346, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40, кв. 68. П.1353-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Сирагедян А.М. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 8 832 000,00 р.

25. Кв-ра, общ.пл. 58,1 кв.м., к/н: 50:20:0030206:3611, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 8, кв. 197. П.1357-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Корепанов Д.О. Взыск: ПАО Банк Зенит. Цена: 9 712 000,00 р.

26. Кв-ра, общ.пл. 51,5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:160178, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 18, кв. 140. П.1368-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Магомедов С.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 10 296 000,00 р.

27. Кв-ра, общ.пл. 49,7 кв.м., к/н: 50:20:0000000:149568, адрес: МО, г.о. Одинцовский, п. Горки-10, д. 26, кв. 182. П.1372-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Чехарин Ю.М. Взыск: ООО ПКО Коллект Солюшенс. Цена: 4 624 000,00 р.

28. Кв-ра, общ.пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:20:0000000:110525, адрес: МО, г.о. Одинцовский, п. Назарьево, д. 23, кв. 103. П.1403-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Бурова Н.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 856 800,00 р.

29. Жил. дом, общ.пл. 225,5 кв.м., к/н: 50:43:0060101:923; Зем.уч., общ.пл. 585 кв.м., к/н: 50:43:0060101:401. Адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, тер. Огорхоз, з/у 18. П.1366-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Пугачев М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 535 100,00 р.

30. Кв-ра, общ.пл. 44 кв.м., к/н: 50:65:0020209:446, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Пионерская, д. 9, кв. 48. П.1369-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Другова Е.Г. Взыск: Скороходов Е.В. Цена: 3 901 600,00 р.

31. Жил. дом, общ.пл. 63,9 кв.м., к/н: 50:13:0020313:219; Зем.уч., общ.пл. 531 кв.м., к/н: 50:13:0020313:46. Адрес: МО, г.о. Пушкинский, д. Талицы, тер. СНТ Софрино, стр. 90. П.1371-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Денисюк Е.М. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 3 051 200,00 р.

32. Кв-ра, общ.пл. 46,9 кв.м., к/н: 50:13:0070210:6546, адрес: МО, г. Пушкино, пр-зд Розанова, д. 7, кв. 5. П.1375-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Кузнецов И.О. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 188 791,20 р.

33. Кв-ра, общ.пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:05:0050105:1473, адрес: МО, Сергиево-Посадский мун. р-н, г. Хотьково, ул. Митино 3-я, д. 7, кв. 3. П.1342-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Серяков Н.Н. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 423 068,00 р.

34. Кв-ра, общ.пл. 44 кв.м., к/н: 50:32:0000000:22423, адрес: МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск, б-р Осенний, д. 4Б, кв. 98. П.1360-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Мартынкин О.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 789 142,40 р.

35. Жил. дом, общ.пл. 165,2 кв.м., к/н: 50:09:0040301:1464; Зем.уч., общ.пл. 1138 +/-12 кв.м., к/н: 50:09:0040301:76. Адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница, д. 81. П.1383-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Хасарокова А.А. Взыск: Иванова Л.В. Цена: 8 289 000,00 р.

36. Кв-ра, общ.пл. 23,4 кв.м., к/н: 50:09:0070210:1375, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, пгт. Голубое, б-р Парковый, д. 5, кв. 53. П.1399-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Прилепин С.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 972 000,00 р.

37. Жил. дом, общ.пл. 221,6 кв.м., к/н: 50:09:0000000:3539; Зем.уч., общ.пл. 1346 кв.м., к/н: 50:09:0070610:268. Адрес: МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Голиково, мкр. Золотые Купола, ул. Центральная, д. 123. П.1345-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Сакаев В.Х. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 24 247 200,00 р.

38. Кв-ра, общ.пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:10:0010316:525, адрес: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, кв. 273. П.1385-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Адм. г.о. Химки МО. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 6 768 000,00 р.

39. Кв-ра, общ.пл. 50,7 кв.м., к/н: 50:25:0000000:13020, адрес: МО, м.о. Шатура, г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 1а, кв. 139. П.1329-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Глотов А.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 407 641,60 р.

40. Кв-ра, общ.пл. 45,9 кв.м., к/н: 50:25:0000000:24042, адрес: МО, м.о. Шатура, г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 3, кв. 53. П.1334-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Сорокин М.С. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 302 417,60 р.

41. Кв-ра, общ.пл. 40,8 кв.м., к/н: 50:14:0030503:8369, адрес: МО, г.о. Лосино-Петровский, пгт. Свердловский, ул. Заречная, д. 12, кв. 18. П.1330-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Савельев М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 417 600,00 р.

42. Кв-ра, общ.пл. 47,8 кв.м., к/н: 50:16:0704011:104, адрес: МО, г.о. Электросталь, п. Новые дома, д. 7, кв. 30. П.1351-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Никишичева В.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 638 400, р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 34,6 кв.м., к/н: 50:50:0000000:8180, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 2, кв. 23. П.1271-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Сидорова А.С. Взыск: Скворцова Е.А. Цена: 4 474 400,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 88,4 кв.м., к/н: 50:15:0000000:31750, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 53, кв. 170. П.1303-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Ким А.И. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 134 178,36 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:29:0071607:243, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Задорожная, уч. № 42. П.1292-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Черняев Ю.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 280 440,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 76,4 кв.м., к/н: 50:29:0030308:2264; Зем.уч., общ.пл. 1327 кв.м., к/н: 50:29:0030308:428. Адрес: МО, г.о. Воскресенск, д. Золотово. П.1293-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Кузяев С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 883 200,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:29:0060217:228, адрес: МО, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, с. Карпово, ул. Заозерная, уч. 49. П.1314-ТАИ от 13.08.26. Собств.: Трясца К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 538 560,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 40,2 кв.м., к/н: 50:29:0030107:3049, адрес: МО, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 15. П.1319-ТАИ от 13.08.26. Собств.: Бочков А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 249 720,00 р.

7. Жилой дом, общ.пл. 171,6 кв.м., к/н: 50:29:0030205:1260; Зем.уч., общ.пл. 952 кв.м., к/н: 50:29:0030205:1107. Адрес: МО, г.о. Воскресенск, с. Михалево, ул. Сосновая, д. 39. П.1320-ТАИ от 13.08.26. Собств.: Титова Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 845 720,00 р.

8. Зем. уч, общ.пл. 671 +/- 18 кв.м., к/н: 50:29:0050107:2542, адрес: МО, Воскресенский р-н, с.п. Фединское. П.1280-ТАИ от 06.08.26. Собств.: Атакулова З.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 265 880,00 р.

9. Зем.уч., общ.пл. 924 кв.м., к/н: 50:30:0030306:2242, адрес: МО, г.о. Егорьевск, д. Большое Гридино. П.1301-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Косогин А.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 197 880,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 43,4 кв.м., к/н: 50:38:0030219:826, адрес:МО, Зарайский р-н, с. Макеево, ул. Центральная, д. 1, кв. 9. П.1258-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Макашов П.И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 361 890,40 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:37:0010202:510, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО «Каширское». П.1307-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Губаева Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 182 920,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 255,3 кв.м., к/н: 50:11:0050501:567, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 10 к. 1, кв. 10. П.1299-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Яндиев А.Д.-Л. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 42 054 266,80 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 44,2 кв.м., к/н: 50:21:0090212:31469, адрес: МО, г.о. Ленинский, рп. Боброво, ул. Крымская, д. 1, кв. 257. П.1300-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Алоян Д.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 676 800,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 46,0 кв.м., к/н: 50:16:0000000:29857, адрес: МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 21, кв. 38. П.1263-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Савельева Е.И. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 2 275 960,00 р.

15. Жил. дом, общ.пл. 96,1 кв.м., к/н: 50:23:0020115:996; Здание, общ.пл. 113,9 кв.м., к/н: 50:23:0020115:12464; Зем.уч., общ.пл. 2333 кв.м., к/н: 50:23:0100850:22. Адрес: МО, р-н Раменский, п. Кратово, ул. Высоковольтная, д. 45. П.1305-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Тимофеева А.С., Тимофеева С.С. Взыск: ООО КБ Мегаполис. Цена: 10 710 000,00 р.

16. Кв-ра, общ.пл. 31,3 кв.м., к/н: 50:19:0020315:5326, адрес: МО, м.о. Рузский, пгт. Тучково, мкр. Дружный, д. 13, кв. 89. П.1308-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Гулиева А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 055 240,00 р.

17. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4844, адрес: МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино. П.1318-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Соколов А.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 377 910,00 р.

18. Кв-ра, общ.пл. 82,6 кв.м., к/н: 50:09:0080101:426, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24, кв. 210. П.1254-ТАИ от 17.07.26. Собств.: Минаева А.А. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 5 960 880,00 р.

19. Дом, общ.пл. 20 кв.м., к/н: 50:14:0000000:110650; Зем.уч., общ.пл. 1138 кв.м., к/н: 50:14:0000000:730. Адрес: МО, Щелковский р-н, СНТ «Корякино», уч. 1. П.1298-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Ларин А.А. Взыск: ООО ПКО СЭБ Альянс. Цена: 1 654 440,00 р.

20. Кв-ра, общ.пл. 79,5 кв.м., к/н: 50:14:0040341:2289, адрес: МО, дер. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д 1, корп. 4, кв 105. П.1311-ТАИ от 1.08.26. Собств.: Мамбеталиева С.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 779 040,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.