Число несчастных случаев на железной дороге в Рязанской области сократилось почти на 30% с начала года
Фото: [©Сергей Ермохин/РИА Новости]
С января по июль в Рязанской области в границах Московской железной дороги число случаев травмирования людей на объектах железнодорожной инфраструктуры сократилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает 7info.
Подчеркивается, что случаев с несовершеннолетними не отмечено.
Уточняется, что главной причиной травм является грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, а также переход через пути в неустановленных местах.