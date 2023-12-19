Число погибших от землетрясения в Китае превысило сто человек

Только в провинции Ганьсу погибло минимум 105 человек. Еще 11 жертв насчитали в Цинхае.

После того, как в Китайской народной республике были зафиксированы подземные толчки магнитудой до 6,2 баллов, спасатели приступили к ликвидации последствий стихии. По сообщению Центрального телевидения Китая, в пострадавших регионах были развернуты масштабные работы. Специалисты разбирают завалы зданий и пытаются спасти тех, кто находится в развалинах. Общее число жертв в двух провинциях уже насчитывается в районе 116 человек. Еще порядка двухсот людей получили ранения и травмы.

В спасательных работах принимают участие порядка 1,5 тысяч сотрудников различных ведомств. Председатель Китая Си Цзиньпин дал поручение госслужбам приложить все возможные усилия для поиска и спасения людей, а также для нормализации их жизни.