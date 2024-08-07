Число пострадавших из-за атак ВСУ в Курской области выросло до 28 человек

Число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область выросло до 28 человек, сообщил журналистам главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

Он отметил, что среди пострадавших есть и сотрудники скорой помощи.

Исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов рассказал, что сегодня ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач получил серьезное ранение.

Глава региона сообщил о двух ракетах и трех БПЛА, сбитых сегодня утром российской ПВО. В настоящее время в Курской области дан отбой ракетной опасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область «очередным террористическим актом, направленным против мирного населения».