Губернатор Белгородской области сообщил, что число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Шебекино выросло до пяти. Об этом он сообщил в четверг, 15 августа, в мессенджере.

15 августа город попал под атаку вооруженных формирований Украины. Ранее сообщалось, что из-за этого пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Как сообщил Гладков, у одной женщины диагностировали закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывную травму, контузию и множественные осколочные ранения спины.

По словам главы региона, в городскую больницу Белгорода поступила еще одна жительница Шебекино, которая находилась в одной из многоэтажек во время атаки ВСУ. У нее диагностировали осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.

В грайворонскую больницу обратилась женщина, пожаловавшаяся на головокружение. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и баротравму.

Шебекино находится на границе с Украиной, в 7 км от реки Северский Донец, в 32 км по автотрассе от Белгорода на реке Нежеголь. По оценке Росстата на 1 января 2024 года по численности населения город находился на 395-м месте из 1119 городов РФ.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники повредили больше ста домов в Липецкой области.