Украинские беспилотники повредили больше ста домов в Липецкой области

В Липецкой области в результате атаки ВСУ беспилотниками повреждено больше ста домов. Об этом в мессенджере сообщил глава Липецкого района Давид Тодуа.

Он подчеркнул, что последствия чрезвычайной ситуации (ЧС), которая произошла в Липецком районе в ночь на 9 августа, продолжают устранять сотрудники оперативных служб. Всего, отметил Тодуа, пострадали 106 домов, в которых проводятся ремонтные работы.

9 августа губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из-за ночной атаки беспилотников ВСУ в регионе произошла детонация взрывоопасных объектов. Он отметил, что взрывы произошли вдали от гражданских строений.

Из-за падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. В результате ЧП пострадали девять человек. Известно об одном погибшем. В тот день Министерство обороны РФ сообщило, что над Липецкой областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 19 беспилотников.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью 14 августа сбили пять украинских беспилотников.