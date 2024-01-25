Член Общественной палаты Малькевич назвал необходимые способы наказания треш-стримеров в России

Сегодня депутатами нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за распространение треш-стримов. Размер штрафа для граждан будет составлять от 200 тыс. до 600 тыс. рублей. По словам первого зампреда комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича, недобросовестные блогеры идут на все ради просмотров, а треш-стримы становятся их излюбленным методом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что треш-стримы представляют опасность для всех пользователей и прежде всего для несовершеннолетних, в случае копирования поведения которых подростки могут пойти на убийства. В таких случаях блогер обязан нести ответственность перед законом и получить соразмерное наказание.

Эксперт пояснил, что изобилие деструктива характерно именно для иностранных онлайн-платформ, прежде всего они неоднократно были зафиксированы на видеохостинге YouTube.