Члены банды «Северские» предстанут перед судом в Подмосковье, передает ГСУ СКР по региону. Они обвиняются в убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, нападениях на граждан в составе устойчивой вооруженной группы. В отношении злоумышленников возбуждено тридцать уголовных дел.

Банда была создана в столичном регионе весной 1997 года. В ее состав в общей сложности входили как минимум восемнадцать человек. Они совершали преступления на территориях нескольких регионов вплоть до зимы 2021-го. Всего на их счету двадцать три убийства, шесть покушений на убийства, подготовка к убийству и другие преступления.

К примеру, в мае 1997 года один из членов банды вместе с соучастниками попытался застрелить старшего участника группировки. В результате два человека скончались, один был тяжело ранен и остался инвалидом. Спустя несколько лет злоумышленники под видом рабочих поднялись к окну квартиры, где находился выживший мужчина, и выстрелили в него не менее двадцати раз. Тот скончался.

В 2006 году участники банды застрелили гендиректора ООО, который не поддался вымогательствам со стороны злоумышленников. В 2008-м один из членов банды и его соучастники напали на гендиректора одной из компаний и избили его металлическими трубами. Мужчине удалось выжить. В 2009-м участники ОПГ напали на предпринимателя и забили насмерть металлической трубой. Он скончался в больнице. В 2010-м участники группировки на территории стадиона «Темп» в Сергиевом Посаде убили двоих членов противоборствующей банды «Гостиничные».

Ранее на семерых членов банды завели уголовное дело, по которому они были признаны виновными и приговорены к длительным тюремным срокам.