Что погубило вертолет в Миннесоте? Версии экспертов

В субботу, 6 сентября 2025 года, в окрестностях города Лейквилл (штат Миннесота) потерпел крушение частный вертолет.

По предварительным данным, объединенная группа экстренных служб, прибывшая по вызову, не обнаружила признаков выживших среди пассажиров и членов экипажа.

Инцидент произошел примерно в 14:45 по местному времени к западу от регионального аэропорта Эйрлейк. Точное место падения было локализовано правоохранительными органами в районе пересечения Хайвью-авеню и 219-й Западной улицы.

Как подтвердил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), разбившимся воздушным судном был легкий многоцелевой вертолет Robinson R66. В настоящее время на месте работают следователи федерального уровня, главной задачей которых является установление причин произошедшей катастрофы.

