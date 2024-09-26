Следователи задержали бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди»

В среду, 25 сентября, следователи задержали бывшего депутата Государственной думы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Информацию об этом подтвердил источник, знакомый с делом, сообщил РБК.

По словам одного из информаторов, Шилкин был арестован в Архангельске и отправлен в Москву для проведения следственных мероприятий. В процессе расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыски как в его квартире, так и в офисе.

Шилкин подозревается в хищении, совершенном организованной группой в особо крупном размере, что подпадает под часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса.

Максимальное наказание за данное преступление может составлять до 10 лет тюремного заключения.

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