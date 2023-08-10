CNN: Киев впервые отчитался перед Пентагоном об использовании кассетных боеприпасов

Украинские власти передали военному ведомству Соединенных Штатов отчет, в котором указано, сколько было использовано подобных снарядов и бомб, и какие цели ими были поражены.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на некоего украинского высокопоставленного чиновника. Тот не стал приводить никаких конкретных цифр. Получается, что ВСУ используют кассетные боеприпасы уже на протяжении месяца.

Впервые о передаче подобного типа вооружений Украиной было заявлено 7 июля, тогда Байден анонсировал такой шаг якобы из-за нехватки у Америки обычных снарядов. 13 июля высокопоставленный генерал из Пентагона сообщил, что получение кассетных боеприпасов Украиной уже состоялось.