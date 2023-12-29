CNN: надежды Украины на победу угасают перед неумолимой военной машиной Путина

Год назад Владимира Зеленского принимали в Конгрессе США как героя, но сейчас перспективы Украина выглядят мрачными, пишет CNN.

Украинское контрнаступление не принесло никаких результатов, а Россия выдержала западные санкции и сумела нарастить свой военный потенциал.

Зеленскому становится все труднее выбивать деньги у Запада. Год назад он заявлял, что 2023-й станет «годом победы», теперь вряд ли он может дать столь же оптимистичный прогноз на следующий год.

В публикации отмечается решительное настроение Москвы: Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.