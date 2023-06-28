Деятельность незаконного игорного заведения пресекли в Дмитрове
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Сороколетнего жителя Дмитрова задержали сотрудники полиции по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр.
Выяснилось, что злоумышленник организовал игорный клуб в здании, расположенном на привокзальной территории под вывеской кафе. Отмечается, что постоянные клиенты имели доступ с помощью магнитного ключа.
При осмотре помещения полицейскими были изъяты камеры видеонаблюдения и денежные средства в сумме более семидесяти шести тысяч рублей. Общий доход от нелегального бизнеса составил около девяти миллионов рублей
Ранее стало известно, что экс-полицейский из Подмосковья получил 11 лет колонии за взятку в размере 1,3 миллиона рублей.