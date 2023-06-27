Экс-полицейский из Подмосковья получил 11 лет колонии за взятку в размере 1,3 миллиона рублей

Суд приговорил 39-летнего бывшего полицейского из Подмосковья к одиннадцати годам колонии строго режима за взятку в размере 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, когда подсудимый занимал должность начальника одного из региональных подразделений ОВД, он получал взятки за оказание общего покровительства и попустительства по службе в интересах двоих взяткодателей. При этом взятки он брал не только денежными средствами, но и колесными дисками для автомобиля.

В рамках расследования было проведено свыше тридцати допросов и очных ставок, а также осуществлены обыски. Собранные следствием доказательства легли в основу обвинения.

В СК добавили, что одного из взяткодателей приговорили к трем годам условного срока. Данное уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья избила до смерти супруга. Женщине предъявлено обвинение.