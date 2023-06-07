Дело возбудили после гибели подростка из-за удара током на железнодорожном мосту в Подмосковье

По факту гибели подростка из-за удара током на железнодорожном мосту в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла накануне на перегоне Ухтомская — Люберцы 1. По данным следствия, мальчик, гуляя с друзьями по железнодорожному мосту, дотронулся до контактного провода, чтобы «продемонстрировать воздействие тока на банку».

После поражения током подросток прошел несколько метров и упал.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Специалисты осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Редино от удара током погиб рабочий, который пытался потушить большегруз, задевший высоковольтные провода.