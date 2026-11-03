Канцлера ФРГ поставили в неловкое положение вопросом о помощи Киеву

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в неловком положении на совместной пресс-конференции с украинским лидером. На прямой вопрос о том, как Германия может увеличить помощь Украине, он ушел от ответа. Об этом сообщает Sky News с совместной пресс-конференции с украинским лидером.

Журналисты спросили главу немецкого правительства, что еще Берлин может сделать для Киева. Мерц ответил уклончиво: он думает, что Германия уже делает многое. Конкретики не последовало.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября под Киевом вооруженные люди захватили в заложники 40 человек в подвале дома-концлагеря.