Канцлера ФРГ поставили в неловкое положение вопросом о помощи Киеву

Мерца поставили в неловкое положение вопросом о помощи Украине

Политика

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в неловком положении на совместной пресс-конференции с украинским лидером. На прямой вопрос о том, как Германия может увеличить помощь Украине, он ушел от ответа. Об этом сообщает Sky News с совместной пресс-конференции с украинским лидером.

Журналисты спросили главу немецкого правительства, что еще Берлин может сделать для Киева. Мерц ответил уклончиво: он думает, что Германия уже делает многое. Конкретики не последовало.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября под Киевом вооруженные люди захватили в заложники 40 человек в подвале дома-концлагеря.

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