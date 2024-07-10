Дело возбудили в Мытищах после конфликта мужчины и пенсионерки на парковке для инвалидов
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В Подмосковье возбудили уголовное дело о хулиганстве после конфликта автомобилистов на парковке, предназначенной для инвалидов. Инцидент произошел в Мытищах, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен мужчина, нарушивший ПДД. Он припарковался на специализированной стоянке для транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья.
В связи с этим семидесятилетняя пенсионерка, на авто которой имелся соответствующий знак, сделала автомобилисту-нарушителю замечание.
В ответ на это мужчина начал угрожать пожилой женщине, а затем подошел к ее машине и сломал боковое зеркало.