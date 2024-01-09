Депутат Алексей Емельянов: контрактники нужны Родине и народу России

Депутат Раменского городского округа, член фракции «Единая Россия» Алексей Емельянов заявил, что военнослужащие по контракту сейчас особенно нужны Родине и народу.

Он отметил, что многие жители муниципалитета в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции, где самоотверженно выполняют поставленные задачи по защите России.

«Примите правильное решение — сейчас мы нужны Родине и всем тем, кто считает себя частью России. По всей стране открылись пункты, куда можно обратиться по этим вопросам. Согласно федеральному законодательству, все контрактники получат государственные выплаты, социальные гарантии и льготы», — добавил депутат.

Напоминаем, что в подмосковной Балашихе функционирует Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

При этом заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.