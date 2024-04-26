Депутат Бахарев пояснил важность закона об ужесточении требований к обороту алкоголя

По словам депутата нижней палаты парламента Константина Бахарева, принятый закон об ужесточении требований к алкоголю поспособствует борьбе с алкоголизмом у родителей. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что данная проблема является достаточно серьезной, поэтому одного законодательного урегулирования мало.

По мнению парламентария, закон об ужесточении оборотов алкогольной продукции может оказать положительное влияние на ситуацию при условии, что российские регионы смогут эффективно реализовать и примут это на региональном уровне, и прекратить работу «наливаек» в многоквартирных домах.