До дедлайна обменов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) остается еще больше двух месяцев, трансферное окно закроется только 25 января, но в последние резко возросла активность клубов. Портал «Подмосковье» сегодня рассказывает о самых громких трансферах.

Выиграли оба клуба

«Спартак» и «Металлург» провернули громкий обмен, который журналист «СЭ» Артур Хайруллин назвал «обменом века». Действительно, в масштабной сделке были задействованы громкие имена.

В «Металлург» отправляются нападающие Иван Морозов и Михаил Мальцев, «Спартак» получил Руслана Исхакова, Игоря Нечаева, права на Всеволода Комарова плюс еще и 50 млн руб.

Красно-белые отдали игроков со звучными именами, но реальная ценность их в этом сезоне была для команды невелика. Мальцев явно сдал после отличного прошлого сезона, у него лишь 8 (5+3) очков в 22 матчах. А Морозов вообще разорвал контракт с красно-белыми, у «Спартака» оставались лишь права на него. Сообщалось, что центрфорвард хочет попробовать себя в НХЛ, но дальше слухов дело не пошло.

Фото: [ Руслан Исхаков/ХК «Металлург» ]

Зато «Спартак» получил техничного Исхакова — 17 (8+9) очков в 25 матчах сезона, а также 20-летнего Нечаева, который демонстрирует наглядный прогресс, — на его счету 14 (6+8) баллов в 24 играх сезона. Защитник Комаров играет за «Рочестер», фарм-клуб «Баффало» в АХЛ. Захочет ли он вернуться в Россию и когда — вопросы, но можно вспомнить, что Мальцев и Морозов оказались в «Спартаке» как раз подобным образом: красно-белые получили на них права в результате обмена Александра Никишина в СКА.

«Металлург», в свою очередь, получил актуальное усиление для борьбы за титул и может выстроить мощную линейку центрфорвардов: Мальцев, Морозов, Нэйтан Тодд и Люк Джонсон — какой еще клуб КХЛ может похвастать такой роскошью?

Дадонов вернулся в КХЛ

Фото: [ ХК «Ак Барс» ]

«Ак Барс» провалил летнее комплектование команды и прямо сейчас вывалился за пределы плей-офф. Теперь казанцы срочно работают над усилением.

В КХЛ возвращается Евгений Дадонов, 37-летний форвард с 12 сезонами в НХЛ, умный, техничный игрок с образцовой трудовой этикой. Нападающий пропустил из-за травмы большую часть прошлого сезона, после чего получал в «Нью-Джерси» совсем немного игрового времени. Дадонов ждал новых предложений из НХЛ, не получил их и теперь возвращается в Россию — окончательно.

В «Ак Барсе» сообщили, что нападающий присоединится к команде в декабре. Дадонову необходимо время, чтобы перевезти из-за океана семью и решить все бытовые запросы. Нападающему положили в Казани немалую зарплату: в этом сезоне он заработает 50 млн руб., в следующих двух — по 80 млн руб. Плюс немалые бонусы. Так что в финансовом плане хоккеист точно не прогадал.

Кроме того, в «Ак Барс» возвращается силовой форвард Илья Сафонов, не сумевший пробиться в основу «Ванкувера». Ему тоже выписали солидный оклад на три года — 30+70+70 млн руб.

«Локомотив» возвращает бывших

Фото: [ Рихард Паник/КХЛ ]

Ярославский «Локомотив» в очередной раз продемонстрировал репутацию консерватора. Волжане вернули двух опытных игроков, которые помогали выигрывать им Кубок Гагарина в двух последних сезонах.

Словацкий нападающий Рихард Паник и канадец Байрон Фроуз присоединятся к команде в декабре. 35-летние форварды подписали контракты до конца сезона. По данным «Чемпионата», Фроуз заработает 50 млн руб. Паник, как пишет «Сила спорта», получит 40 млн руб.

Трансферы понятные — «Локомотив» добавляет опыта, глубины и боевитости и собирается идти за третьим трофеем.

«Сибирь» рискнула

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Чуть ранее «Сибирь» громыхнула громким трансфером. В Россию едет Эвандер Кэйн — наверное, самый скандальный хоккеист современности. Драки с партнерами, прогулы, обвинения в сексуальном насилии, игра на ставки и банкротство — далеко не полный перечень «деяний» 35-летнего канадца.

При этом «Сибирь» получила, безусловно, звездного игрока, даже по меркам НХЛ: 1001 матч в регулярных чемпионатах, 648 очков. Остается надеяться, что в Новосибирске Кэйн будет заниматься в основном хоккеем. Гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что сознает все риски, связанные с подписанием игрока со скандальным бэкграундом, но, возможно, команде и нужен такой хоккеист, который добавит «энергии, спортивной наглости и мощи в атаке».

Кузнецов найдет новый клуб?

Фото: [ ХК «Сибирь» ]

Евгений Кузнецов напугал своих поклонников, опубликовав в соцсетях фотографию повешенных на гвоздь коньков да еще и с подписью: «Всем спасибо! Все свободны!» Что это как не намек на завершение карьеры?

Однако вскоре знаменитый нападающий опроверг предположение и заявил, что просто купил новые коньки и поставил их на формовку. «Какой закончил? Я скоро в новый клуб поеду играть», — написал Кузнецов.

Ранее среди возможных новых клубов обладателя Кубка Стэнли назывались «Амур» и «Адмирал», позже появилась новость о минском «Динамо», но, по данным «СЭ», тренерский штаб против приглашения. Агент игрока Шуми Бабаев уверяет, что переговоры ведутся с несколькими клубами, но никаких договоренностей еще нет.

Сам же Кузнецов продолжается развлекаться в соцсетях. Хоккеист выложил фото на фоне автобуса с надписью «Северная Корея, Китай и другие направления». «Никто не знает, в каком клубе, городе или стране я могу продолжить свою карьеру…» — вновь заинтриговал Кузнецов.