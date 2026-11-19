На выставке Транспортная неделя государственная компания Автодор продемонстрировала специальную версию кроссовера Lada Azimut , оснащенную встроенным транспондером, об этом сообщает ТАСС . Главное отличие разработки заключается в том, что устройство монтируется в конструкцию автомобиля непосредственно на заводском конвейере еще на этапе сборки, обеспечивая постоянный обмен данными между бортовой телеметрией машины и дорожной инфраструктурой.

Проект реализуется Автодором совместно с технологическими партнерами. В госкомпании отметили, что давно прорабатывали идею выпускать транспортные средства со штатным идентификатором для взаимодействия с дорогой.

Расширенный функционал для водителей

Возможности встроенного идентификатора выходят далеко за рамки привычной безостановочной оплаты проезда по платным автомагистралям. Вперечень функций системы также входят: