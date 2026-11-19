«Автодор» представил обновленный Lada Azimut с новым встроенным транспондером
«Автодор» представил обновленный Lada Azimut с новым встроенным транспондером
На выставке Транспортная неделя государственная компания Автодор продемонстрировала специальную версию кроссовера Lada Azimut, оснащенную встроенным транспондером, об этом сообщает ТАСС. Главное отличие разработки заключается в том, что устройство монтируется в конструкцию автомобиля непосредственно на заводском конвейере еще на этапе сборки, обеспечивая постоянный обмен данными между бортовой телеметрией машины и дорожной инфраструктурой.
Проект реализуется Автодором совместно с технологическими партнерами. В госкомпании отметили, что давно прорабатывали идею выпускать транспортные средства со штатным идентификатором для взаимодействия с дорогой.
Расширенный функционал для водителей
Возможности встроенного идентификатора выходят далеко за рамки привычной безостановочной оплаты проезда по платным автомагистралям. Вперечень функций системы также входят:
- Оповещения о дорожной обстановке: устройство способно передавать прямо на приборную панель автомобиля персональные предупреждения об авариях и препятствиях.
- Бесконтактный доступ на стоянки: встроенный транспондер позволит автоматически проходить на городские парковки, а также на стоянки аэропортов, железнодорожных вокзалов, торговых и бизнес-центров.