Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал подход, при котором любые действия против России считаются оправданными из-за конфликта на Украине. Основатель SpaceX назвал подобное отношение недопустимым, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью предпринимателя газете The New York Times.

Маск обратил внимание на распространенное, по его мнению, противопоставление двух стран. Он считает, что представление об Украине как исключительно положительной стороне, а о России как отрицательной создает опасную основу для оправдания любых мер в отношении Москвы. Предприниматель охарактеризовал такую позицию как недобрую и ужасную.

При этом в приведенном фрагменте интервью Маск не уточнил, какие именно действия против России он имеет в виду. Он также не предложил конкретных способов изменения политики западных государств. Его высказывание касалось прежде всего самого принципа оценки происходящего, при котором действия одной из сторон заранее признаются допустимыми.

Тема отношения Запада к России ранее поднималась и российским руководством. Президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 1 октября, заявил, что страна оказалась в ситуации, когда была вынуждена защищать себя с оружием в руках. По его словам, причиной стали в том числе действия западных государств и политика украинских властей.

Российский президент также обвинил Запад в поддержке русофобии и притеснения русскоязычного населения Украины. Эти заявления отражают официальную позицию Москвы по причинам вооруженного конфликта. Высказывание Маска, в свою очередь, было посвящено недопустимости безусловного оправдания любых действий в отношении России.