Российские семьи, получающие государственные детские пособия на банковские карты, смогут рассчитывать на досрочное поступление средств за декабрь в самом конце 2026 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина . Речь идет о тех выплатах, которые при стандартном календаре перечисления должны были прийти на счета граждан 3, 5 и 8 января 2027 года.

Как пояснил парламентарий, корректировка привычных сроков связана исключительно с продолжительными новогодними каникулами, на которые выпадают стандартные январские расчетные дни. При этом сами пособия непосредственно за январь 2027 года будут начислены получателям уже в обычном режиме — в феврале.

Какие именно пособия придут раньше и рекомендации для получателей через почту

Депутат уточнил распределение выплат по конкретным датам стандартного графика, которые сдвигаются на конец декабря:

Выплаты 5 января: на эту дату в обычном календаре приходится перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на ребенка в возрасте до трех лет.

Выплаты 8 января: в этот день по стандартному расписанию поступает пособие по уходу за ребенком до полутора лет для официально работающих родителей.

Из-за праздничного переноса все эти суммы будут переведены семьям до наступления января. В свою очередь, гражданам, которые оформили получение детских пособий через Почту России, Алексей Говырин порекомендовал заранее уточнять точные даты выдачи средств в соответствии с индивидуальным графиком доставки их почтового отделения.