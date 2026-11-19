Регулярное употребление фруктов и овощей связано с более низкой вероятностью развития депрессии. У людей, в рационе которых было больше всего растительных продуктов, риск заболевания оказался на 37% ниже, чем у тех, кто ел их меньше всего. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на исследование ученых Тегеранского университета медицинских наук, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders.

Специалисты провели систематический обзор и метаанализ 13 долгосрочных исследований, в которых приняли участие 385 449 взрослых. Ученые изучили сведения об их пищевых привычках и последующем состоянии психического здоровья. За время наблюдений среди участников зарегистрировали 26 592 случая депрессии.

Анализ показал, что каждые дополнительные 200 граммов фруктов и овощей в ежедневном рационе были связаны со снижением риска депрессивных расстройств на 16%. При этом исследователи отдельно оценили влияние разных категорий продуктов. Высокое потребление фруктов соответствовало снижению риска на 16%, а овощей — на 12%.

Ученые также обнаружили, что зависимость между количеством съедаемых овощей и вероятностью депрессии не была линейной. Это означает, что увеличение порций не всегда сопровождалось одинаковым изменением показателей риска. Следовательно, полученные результаты нельзя трактовать как правило, согласно которому каждая дополнительная порция обязательно обеспечивает определенный уровень защиты.

Авторы работы считают, что увеличение доли фруктов и овощей в питании может рассматриваться как один из доступных способов профилактики депрессивных расстройств. Однако исследование выявило статистическую связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Поэтому утверждать, что именно растительная пища предотвращает развитие депрессии, на основании этих данных нельзя.