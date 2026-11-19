СКА решил расстаться с капитаном команды Сергеем Плотниковым и выставил 36-летнего нападающего на обмен, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт Плотникова с армейским клубом рассчитан до конца сезоне 2027/28. СКА рассчитывает получить солидную компенсацию — игрока, который сможет усилить команду.

Плотников набрал 17 (9+8) очков в 24 матчах. Он является третьим бомбардиром команды (после Николая Голдобина и Василия Глотова) и лучшим снайпером (вместе с Василием Атанасовым).

С учетом плей-офф Плотников провел в КХЛ 1034 матча, в которых набрал 613 (264+349) очков. Нападающий выступал за «Амур», «Локомотив», «Металлург», ЦСКА и СКА в КХЛ, в НХЛ отметился матчами за «Питтсбург» и «Аризону». В составе петербургского клуба Плотников выигрывал Кубок Гагарина, а со сборной России стал чемпионом мира в 2014 году.

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