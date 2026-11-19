Находящийся без клуба известный нападающий Евгений Кузнецов выложил в соцсетях фото рядом с автобусом с надписью: «Северная Корея, Китай и другие направления».

Хоккеист подписал фото: «Никто не знает, в каком клубе, городе или стране я могу продолжить свою карьеру…» Кузнецов не впервые шутит о своем будущем. До этого он опубликовал фото повешенных на гвоздь коньков, в чем пользователи увидели намек на завершение карьеры. Однако 34-летний заявил, что и не думал заканчивать и скоро окажется в новом клубе.

Посетив матч «Салават Юлаев» — «Барыс», Кузнецов был тронут реакцией болельщиков в Уфе и написал: «Взяли сммщиком. В целом, неплохо. Просмотров у меня все равно больше, чем у всех клубов лиги». В минувшем сезоне нападающий выступал за «Салават Юлаев».

Агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами по поводу Кузнецова, однако договоренностей пока ни с кем нет.