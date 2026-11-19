Исследовательский центр CIES обновил рейтинг 100 самых дорогих вратарей мира. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов занял в нем девятое место.

Эксперты центра оценили Сафонова в €50,8 млн. Выше только Жоан Гарсия из «Барселоны» (€80,6 млн) и голкиперы клубов АПЛ Джанлуиджи Доннарумма (€79,9 млн), Сенне Ламменс (€64,2 млн), Зион Судзуки (€59,5 млн), Барт Вербрюгген (€57,9 млн), Майк Пендерс (€57,1 млн), Лукаш Горничек (€55,9 млн) и Робин Руфс (€52,3 млн).

Сафонов опередил многих авторитетных голкиперов. Например, основной вратарь сборной Испании Унаи Симон, выигравший приз Льва Яшина, оценен всего в €21,7 млн, почти не пропускающий за «Арсенал» Давид Райя — в €47,3 млн, а голкипер «Реала» Тибо Куртуа — всего в €13,7 млн.

В топ-100 попал еще один российский голкипер. Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев, оцененный в €13,4 млн, занял в списке 74-е место.

Ранее стало известно, что сборную России по футболу не включили в число участников Евро-2028 перед жеребьевкой отборочного турнира.