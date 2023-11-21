Депутат Бородай заявил, что в украинской армии под видом наемников воюют подразделения Запада

По словам депутата нижней палаты парламента Александра Бородая, российская армия в ходе спецоперации сталкивается с подразделениями иностранных военных, в которых по уровню подготовки и оснащенности угадываются кадровые части армий стран запада. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что эти военные очень отличаются от обычных иностранных наемников.

По мнению парламентария, они являются полноценными противниками, которые не заявляют о своем участии в военных действия, однако активно их ведут.