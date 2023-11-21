Депутат Бородай заявил, что в украинской армии под видом наемников воюют подразделения Запада
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По словам депутата нижней палаты парламента Александра Бородая, российская армия в ходе спецоперации сталкивается с подразделениями иностранных военных, в которых по уровню подготовки и оснащенности угадываются кадровые части армий стран запада. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что эти военные очень отличаются от обычных иностранных наемников.
По мнению парламентария, они являются полноценными противниками, которые не заявляют о своем участии в военных действия, однако активно их ведут.