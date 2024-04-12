Депутат Госдумы Саралиев: Украина и Россия обменялись телами погибших военных
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Российско-украинский обмен убитыми произошел прошел по формуле 23/99. РФ вернула 23 своих погибших военнослужащих. Об этом сообщил Шамсаил Саралиев, депутат Государственной Думы, его слова привел РБК.
Саралиев выступает как представитель думской координационной группы, которая курирует вопросы, связанные со специальной операцией. Он и подтвердил, что обмен телами уже состоялся. Украинской стороне передали 99 погибших.
«23 тела забрали», - добавил он.
Ранее про этот обмен уже сообщал украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Он назвал направления, на которых пали бойцы ВСУ, чьи тела подверглись обмену. 77 было убито на донецком направлении, еще 20 на запорожском и всего двое погибли на харьковском.
Предыдущий обмен погибшими состоялся две недели назад. Он проходил по формуле 29/121.