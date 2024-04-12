Депутат Госдумы Саралиев: Украина и Россия обменялись телами погибших военных

Российско-украинский обмен убитыми произошел прошел по формуле 23/99. РФ вернула 23 своих погибших военнослужащих. Об этом сообщил Шамсаил Саралиев, депутат Государственной Думы, его слова привел РБК .

Саралиев выступает как представитель думской координационной группы, которая курирует вопросы, связанные со специальной операцией. Он и подтвердил, что обмен телами уже состоялся. Украинской стороне передали 99 погибших.

«23 тела забрали», - добавил он.

Ранее про этот обмен уже сообщал украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Он назвал направления, на которых пали бойцы ВСУ, чьи тела подверглись обмену. 77 было убито на донецком направлении, еще 20 на запорожском и всего двое погибли на харьковском.

Предыдущий обмен погибшими состоялся две недели назад. Он проходил по формуле 29/121.