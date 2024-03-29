Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных

Между двумя странами – Россией и Украиной – состоялся второй за март месяц обмен телами погибших при исполнении долга военнослужащих. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает РБК .

Изданию об этом рассказал депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев, который привел такую статистику: Россия получила от украинцев 29 погибших, а Киев – 121 тело. В украинском штабе заявили, что тела были возвращены при помощи комитета Красного Креста и различных силовых структур.

При этом, 107 погибших оказались на Донецком направлении, двое с Запорожского и 12 с Луганского направлений. Предыдущий обмен, напомним, состоялся 15 марта: тогда Россия передала Украине 100 погибших солдат, а получила 69.