Депутат Гурулев считает необходимым проведение референдума о возвращении смертной казни

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Гурулева, вопрос о возвращении смертной казни или сохранении моратория должны решить граждане РФ, для чего нужно проведение референдума. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что для террористов, предателей Родины, педофилов смертная казнь является объективным требованием, тем не менее волю должен выразить весь народ.

Призывы о необходимости возвращения смертной казни зазвучали в обществе после теракта в «Крокус Сити Холле». Тем не менее депутаты Госдумы призывают к осторожности на фоне споров из-за этого.

Напомним, что в пятницу вечером в концертном зале «Крокуса» произошел расстрел посетителей концерта группы «Пикник» и возгорание здания. В результате теракта погибло 139 человек.