Депутат Гурулев считает необходимым проведение референдума о возвращении смертной казни
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По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Гурулева, вопрос о возвращении смертной казни или сохранении моратория должны решить граждане РФ, для чего нужно проведение референдума. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что для террористов, предателей Родины, педофилов смертная казнь является объективным требованием, тем не менее волю должен выразить весь народ.
Призывы о необходимости возвращения смертной казни зазвучали в обществе после теракта в «Крокус Сити Холле». Тем не менее депутаты Госдумы призывают к осторожности на фоне споров из-за этого.
Напомним, что в пятницу вечером в концертном зале «Крокуса» произошел расстрел посетителей концерта группы «Пикник» и возгорание здания. В результате теракта погибло 139 человек.