Депутат Гусев предложил обучать граждан РФ правилам поведения в условиях теракта

Депутат нижней палаты парламента Дмитрий Гусев разработал состоящую из пяти шагов инициативу, которая направлена на противодействие террористическим угрозам в нашей стране. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он считает важным улучшить уровень подготовки сотрудников охранных предприятий и обучить всех граждан РФ действиям в ситуациях террористической опасности.

По мнению парламентария, для этого организовать закрытое заседание в Госдуме с руководством всех правоохранительных структур.

Он добавил, что в рамках реализации второго шага следует провести в нижней палате парламента слушания по миграционной политике, так как сегодня накопилось много предложений по соответствующим изменениям в законе. Третьим шагом станет проведение ревизии всех выданных паспортов приезжим из Средней Азии за пять лет. Кроме того, стоит выдворять мигрантов, у которых завершился срок легального пребывания в России и ввести обязательную привязку приезжих рабочих к работодателям.