По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Матвеева, Россия должна ввести визовый режим со всеми государствами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он отметил, что в условиях фактического военного времени наша не должна держать открытые границы, за исключением Белоруссии.

По мнению парламентария, Таджикистан в настоящее время становится «кузницей террористических кадров», вероятно, в связи с близостью к Афганистану. Так, сам президент республики сообщал о том, что 24 гражданина Таджикистана за последние три года в десяти государствах мира совершали теракты.

Он добавил, что имеется присутствие не только украинских и западных спецслужб в теракте в «Крокус Сити Холле», но и конкретное влияние запрещенной в нашей стране террористической организации ИГИЛ*.

*ИГИЛ — запрещенная в России международная террористическая организация.