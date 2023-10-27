Депутат Мособлдумы: Пункт отбора на службу по контракту – это не пансионат и не пионерский лагерь

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов отметил, что на территории Московского областного центра отбора на службу по контракту, открытому ранее весной в Балашихе, действуют довольно строгие порядки, и праздно шатающихся там точно не найти, передает РИАМО .

«Добровольцы становятся на полное довольствие, живут в казарме, в столовую и на учебу ходят строем. Целый день у будущих военнослужащих расписан по минутам. До распределения по военным частям все проходят курс молодого бойца. В оборудованных классах изучают оружие, учатся азам оказания медицинской помощи в полевых условиях», – отметил Ефимов.

По его словам, все занятия проводят опытные командиры, участники ряда локальных конфликтов, в том числе в зоне спецоперации. Ефимов уже несколько раз посещал центр отбора, общался не только с военными инструкторами, но и с ребятами, добровольцами, которые приехали туда.

«В пункт отбора приезжают ребята со всей России. Средний возраст – от 25 до 50 лет. Это во многом состоявшиеся мужики, с профессиями, с зарплатой на гражданке или своим бизнесом, у большинства – семьи. И все понимают, что армия и зона специальной военной операции – это настоящая, правильная работа, и что они едут защищать свою Родину и семью», – сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что СВО – это большая, сложная и круглосуточная работа. Все вопросы обустройства окопов, мест отдыха, кухни, бани, особенно если части продвигаются вперед по фронту, должны решаться оперативно и с применением спецтехники.

Все подробности о службе по контракту можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Интересующие вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.