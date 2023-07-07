Депутат Нилов обозначил единственный метод борьбы с массовыми отравлениями алкоголем

В Свердловской области дети госпитализированы с отравлением алкоголем. Депутат нижней палаты парламента Ярослав Нилов пояснил, каким образом это могло произойти. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это в первую очередь связано с особенностями детского организма, которым вообще запрещено употреблять алкоголь.

Парламентарий добавил, что по закону возраст приобретения алкогольных напитков наступает в 18 лет, и за этим необходимо следить соответствующим инстанциям. Прежде всего следует обращать внимание на торговые точки шаговой доступности.

Нилов отметил, что депутаты давно предлагают открыть специализированные магазины по продаже алкогольных напитков, куда доступ детям запрещен.