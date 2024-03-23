Депутат Нилов считает, что заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» хотели посеять хаос в обществе

В пятницу в комплексе «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт с большим числом жертв. Несколько человек в камуфляже примерно начали расстреливать посетителей и кидать в них петарды. После этого здание загорелось. По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, очевидно, какие цели преследовали негодяи — посеять страх, панику и хаос среди нашего общества. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что русскому народу следует сплотиться, не опускать руки и быть предельно внимательными, а также передавать любую информацию, имеющую оперативный интерес, правоохранителям.

По мнению парламентария, такого рода теракт может произойти в любой точке планеты. Сами террористы были лишь исполнителями, поскольку идея расстрелять сотни людей в концертном зале принадлежала явно не им.